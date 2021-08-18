الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء أبوبكر الكيلاني، أمس الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة محمد عبدالعالي مصباح، المشكلات التي تواجه الليبيات المتزوجات من مصريين.

وفي القاهرة، حيث كانت العاصمة المصرية أولى المحطات الخارجية التي تزورها الكيلاني منذ توليها حقيبة الشؤون الاجتماعية، كان ملف المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج بمصر وما يحتاجونه من دعم نفسي واجتماعي ضمن ملفات عدة تطرقت إليها الوزيرة خلال لقائها بالقائم بأعمال السفارة الليبية، إضافة إلى ملف «أطفال طيف التوحد، ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وتوطين تقديم خدمة الرعاية لهم محليا».

– مذكرة تفاهم: معاملة الليبيين مثل المصريين في تلقي العلاج

وأشار بيان صادر، الأربعاء، عن السفارة الليبية في القاهرة إلى أن اللقاء أكد أهمية «وجود ملحق اجتماعي» بالسفارة تعهد إليه مهمة التواصل مع أبناء الجالية الليبية في مصر، التي تحتضن عددا كبيرا منهم، فيما أكدت الوزيرة أهمية التواصل المستمر مع السفارة بهدف «التعاون المشترك من أجل حلحلة المشاكل التي تواجه الجالية، والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارة».

حضر اللقاء مستشارو وزارة الشؤون الاجتماعية علي فرج المستشار الاجتماعي بالوزارة، وعمر الكوحة مستشار الوزيرة، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة طارق المهدي، ومستشار السفارة والملحق الصحي بها.

وفي أبريل الماضي، وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، ونظيرته المصرية هالة زايد، مذكرة تفاهم في مجال الصحة؛ إذ اتفق الطرفان على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى مصر.

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