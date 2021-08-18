وكيل وزارة الخارجية يشارك في استلام شحنة من لقاح إسترازينكا مقدمة من اليونان

ليبيا – شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي أمس الثلاثاء رفقة وكيل وزارة الصحة الدكتور سمير كوكو بمطار معيتيقة بطرابلس في استقبال شحنة من لقاح إسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من دولة اليونان بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ورافق هذه الشحنة والمقدرة بـ (200) ألف جرعة وفد ضم الكاتب العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، والكاتب العام بوزارة الصحة اليونانية، بالإضافة إلى مدير إدارة الأعمال التنموية الخارجية، ومستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية اليونانية.

وسيتم توزيع هذه الشحنة على مراكز التطعيمات بالبلديات، فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بسلامتها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية