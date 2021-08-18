“الحكومة” تُبدي استعدادها التام لدعم المفوضية بإجراء الانتخابات المقبلة

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في إطار العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ استعداد حكومتهِ، لأي التزامات أو مصاريف، تحتاجها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيما يخص التجهيز لإقامة الاستحقاق الانتخابي.

وخاطب وزير الدولة لشؤون الحكومة عادل جمعة، رئيس مجلس المفوضية، بأن الحكومة قادرة على توفير متطلبات المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن، الإنجاز الانتخابي، لا يتطلب، تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، قد أكد، في تصريحات خاصة لـ”218″: العملية الانتخابية، عمليةٌ مرنةٌ، وتتوقّفُ على سهولة القانون الانتخابي، بما يضمن اختصار الوقت، لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل.

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