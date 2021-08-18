بليحق : النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس ويحيله للجنة التشريعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن موافقة أعضاء البرلمان على قانون انتخاب الرئيس، وإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية.,

وأكد بليحق أن جلسة الأمس، ناقشت تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قِبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.

واستكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.

وتوافق مجلس النواب على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة.

وتنص المادة على أن “يعتبر كل موظف مدني أو عسكري مترشحًا لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته”.