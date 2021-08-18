وزير الداخلية يبحث مواكبة التطورات في مجال الاتصالات والتقنية الحديثة

اجتمع وزير الداخلية، خالد مازن، صباح اليوم الأربعاء بمكتبه مع مدير إدارة شؤون الفنية والاتصالات طارق السويح، وبحضور رئيس مكتب الإدارة بالمنطقة الوسطى، محمود الحوتي.

وتناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالإدارة وآخر الأعمال المنجزة من قبل الإدارة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تواجه سير العمل وتذليلها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الإدارة والعمل على مواكبة آخر التطورات في مجال الاتصال والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات التواصل بين كافة مكونات الوزارة.