دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي للشبكة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي، ومنها إلى الشبكة العامة.

وقالت الشركة، في بيانٍ عاجل، إنَّ الوحدة دخلت للدورة المزدوجة على مولد بخار الوحدة الغازية السادسة على الشبكة العامة، فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأضافت العامة للكهرباء تقدّر الوحدة الداخلة حديثًا لشبكة الكهرباء، بـ “100” ميجاوات “قدرة مركبة” الأمر الذي سيساهم في تقليل العجز، وساعات طرح الأحمال.

وتضاعف أزمة انقطاع الكهرباء، من معاناة الليبيين في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام فرص استخدام أجهزة التكييف.

يشار إلى أن ملف الكهرباء يعتبر من أهم التحديات الخدمية التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، وكانت الانقطاعات قد بدأت من محطة الخمس التي تضم أربع وحدات غازية بسعة 150 ميغا وات وترتبط بالشبكة العامة بسبع دوائر حيث حدث بالمحطة عطل دون سابق إنذار فقدت على إثره الشبكة 1300 ميغاوات، ثم تلا ذلك حدوث فصل في محطة الرويس بالمنطقة الغربية.