إعلامي أمريكي: قطر شحنت قادة طالبان لأفغانستان على متن طائرة استخدمتها في ليبيا

طرح الإعلامي الأمريكي الشهير “جاك بوسوبيك” مذيع شبكة أخبار أمريكا، تساؤلًا، في تغريدة، قال فيه: “هل أعاد سلاح الجو القطري قادة طالبان إلى أفغانستان على متن سي 17؟”، وذلك تعليقًا على مقطع فيديو يظهر خلاله قادة طالبان وهم يخرجون من الطائرة وسط ترحيب من أنصارهم.

وأضاف الإعلامي الذي يتابعه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف في تغريدة أخرى عبر حسابه على تويتر، أن “قطر ذات مرة استخدمت طائرة C-17 لشحن أسلحة من ليبيا إلى المتمردين السوريين في عملية Timber Sycamore”.

تجدر الإشارة إلى أن عملية “Timber Sycamore” هي برنامج سري لوكالة ‏الاستخبارات المركزية بقيمة مليار دولار، قدمت الولايات ‏المتحدة أسلحة وتدريبات لعدد من ‏الجماعات الارهابية في سوريا ، كجزء من الجهود الأمريكية للإطاحة ببشار الأسد‎.‎