“غرفة سرت والجفرة”: لن نتأخر عن السير في دروب الحرب إذا فرضت علينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجمت ما تعرف بــ”غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة لحكومة الوفاق السابقة، هجوما على اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ بعد مطالبتها بتجميد جميع الاتفاقيات العسكرية.

ورفضت ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، مطالبة لجنة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

ودعت الغرفة، في بيان لها، أن اللجنة العسكرية لم تلتزم بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر.

وأشارت إلى أن التلويح بانهيار وقف إطلاق النار نتيجة تأخر لجنة 75 يبين جليا سعي الطرف الآخر لعرقلة عمل اللجنة ووضعها تحت ضغوطات، على حد زعمها.

وادعت “لم نكن يوما دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فلن نتأخر عن السير على درب شهدائنا”، حسب وصفها .

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة، في خطاب لها، وجهته إلى المجلس الرئاسي والحكومة، إنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وطالبت اللجنة تجميد جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.