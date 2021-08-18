الخارجية الأميركية: زيارات نورلاند ركزت على وضع الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل جولة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مصر وتركيا والمغرب التي بدأها في العاشر من أغسطس الماضي، لافتة إلى أنه التقى بمسؤولين كباراً في القاهرة وأنقرة، دون تحديد أسماء المسؤولين.

الخارجية الأميركية وفي بيان لها، أوضحت أن زيارات السفير ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري، مشيرة إلى تأكيده على ضرورة قيام الأطراف الليبية بتقديم التسويات اللازمة لعودة الاستقرار والتقدم على المسارين السياسي والأمني بهدف تحقيق السيادة والديمقراطية الليبية.

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