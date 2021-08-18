عبدالعزيز: المساس بـ”الاتفاقية التركية” يحدث ثورة جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، محمود عبد العزيز، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من المساس بالاتفاقية العسكرية مع تركيا، مدعيا إنها تحدث ثورة جديد في ليبيا .

عبدالعزيز قال، عبر تقديمه برنامج “بين السطور” على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني “إياكم يا عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي أن تمسوا الاتفاقية مع تركيا، قسمًا بالله ستكون ثورة جديدة و17 فبراير جديدة، لا يمكن أن تساوي المعتدي والمعتدى عليه، نحن نريد الصلح ولكن قولوا هذا ظالم وهذا مظلوم” على حد زعه.

وأضاف ” أحيي اللواء مصطفى يحيى وأشد على يديه في بيانه وهو مقرر لجنة الـ 5+5، هو يستحق الدبابير المعلقة على كتفه ولو الحكم لدي لأرقيك على بيانك، فقادة المحاور الراقدين في بيوتكم الله يحفظكم يجب أن تخرجوا ببيان وتردوا فيه ضد هذا البيان، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية والقائد الأعلى يجب أن يوقف هؤلاء الضباط الذين كتبوا البيان” على حد قوله.

وعن الأحداث الأخيرة في أفغانستان، قال ” طالبان 20 سنة وهم يعتبرونها إرهابية وفي الأخير 88 مليار دولار صرفتها أمريكا على تدريب الجيش الأفغاني كلها كلام فارغ، فقد رأينا طالبان ماذا فعلت، اغسلوا يديكم من الأمم المتحدة لأنهم لن يفعلوا شيئًا وسيغرقونكم أكثر”، على حد ادعائه.

وفي تصريحات سابقة، اعترف محمود عبد العزيز بأن الطيران التركي لم يتوقف إلى طرابلس، محملا بالسلاح والعتاد، قائلا “بعض الليبيين أصبحوا مضحكة، ولن يأتي أحد عبر التاريخ يلوم من يشكر في الأتراك الذين دافعوا عن بيوتنا، بعدما دخلها أنصار حفتر ووصلوا غرف نومنا وملابسنا وملابس نسائنا”، حسب زعمه .

وواصل “بعد كل هذا تطلب مني مشكرش الحليف التركي وأبوس خدوده كمان”، متهما الذين ينتقدون زيارة الأتراك إلى طرابلس بالزبالة، قائلا “أهلا وسهلا يا عمي وزير الدفاع ويا عمي رئيس المخابرات”.