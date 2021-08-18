رئيس الأركان العامة يصل رفقة وفد عسكري إلى مقر غرفة عمليات تحرير غرب سرت

وصل رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، على رأس وفد من القيادات العسكرية وآمري الألوية والكتائب التابعين للقيادة العامة، إلى مدينة سرت عبر مطار القرضابية الدولي.

وكان في استقبال الوفد العسكري، آمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر فرع التوجيه المعنوي بجانب آمري الوحدات العسكرية بالمنطقة.

وأجرى الفريق أول الناظوري والوفد المرافق له جولة تفقُّدية في عدد من المقرات العسكرية الواقعة بنطاق مدينة سرت ومنها معسكر أبوهادي ومقر منطقة سرت العسكرية، وذلك للوقوف على احتياجات تلك المؤسسات والعمل على توفيرها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

