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صنع الله يجدد دعوة الشركات الأميركية الاستثمار وتطوير صناعة النفط في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعوة الشركات الأميركية المساهمة في تطوير صناعة النفط في ليبيا، إلى جانب إقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل القطاع، مشيرًا إلى أن الشركات الأميركية كان لها الدور الأبرز في إنشاء الصناعة النفطية في البلاد ببداياتها ولديها الخبرة والتقنيات المطورة التي تحتاجها.

وقال صنع الله في كلمة بملتقى «رؤى وتطلعات القادة» الذي نظمته غرفة التعاون الأمريكية الدولية الثلاثاء إن التحسن السياسي الذي تعيشه البلاد يعد فرصة كبيرة لعودة الشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في ليبيا، مؤكدًا أن فتح باب الاستثمار في حد ذاته يسهم في استقرار البلاد.

وضم الملتقى مسؤولين وممثلين لعدد من المؤسسات والجمعيات والشركات الأميركية الكبرى ومنهم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة لورا ماليناس، وممثلين عن كل من: مجلس الأعمال الليبي الأميركي وغرفة التعاون الأميركية الدولية ومسؤولين من شركات كونكوفيليبس وبكتل وكونوكو فيليبس وهاليبرتون ومجموعة شركة شاماران للنفط والغاز.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • على أي أساس ..؟!! ـ يتم الغاء اي إتقاقية ـ ويتم تأميم المؤسسات وتقليض الايرادات والتصدير. بسبب الثلوث البيئء والفساد والسوء في في التوظيف .حتى اشعار أخر .

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