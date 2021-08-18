وزارة الصناعة تعلن جاهزية مصنع الأكسجين بعد الانتهاء من صيانته

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن جاهزية مصنع الأكسجين بمقر سحب الاسلاك التابع للشركة الليبية للحديد والصلب بعد إعادة صيانته لتغطية العجز الذي تعاني منه البلاد بسبب زيادة الطلب على الأكسجين وسط تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا.

المصنع سيوفر أسطوانات الأكسجين بشكل مستمر في الفترة القريبة ليساهم بتزويد مراكز العزل والمواطنين مجانا بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو مئتي أسطوانة يوميا.

يعد هذا المصنع من أقدم مصانع البلاد حيث شهد انطلاقته الإنتاجية الأولى قبل أربعة وأربعين سنة وتوقف عن الإنتاج لعدة مرات آخرها عام ألفين وثلاثة عشر.

إعادة تشغيل المصنع تأتي ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لتشغيل عدد من المصانع المتعثرة والمتوقفة للمساهمة في رفع الصادرات الصناعية المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية