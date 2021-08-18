المنقوش تناقش مع وزير العمل شروط جلب العمالة وتهديد الهجرة لأمن ليبيا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، مع وزير العمل والتأهيل السيد علي العابد الرضا.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة،تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين ، فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة من الخارج ، للمساهمة في إعادة الإعمار ، وكذلك سوق العمل المحلي.

كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية ، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي ، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا ، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة ، كونها ظاهرة عالمية ، وليبيا الأكثر تضررا منها ، باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وأكدت المنقوش الوزيرة في هذا الصدد ، أن حل هذه المشكلة أو الحد منها ، يكمن في ضرورة تكاثف جهود جميع الدول ، والمنظمات الدولية ، لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء ، وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش الكريم في دول المصدر