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المنقوش تناقش مع وزير العمل شروط جلب العمالة وتهديد الهجرة لأمن ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، مع وزير العمل والتأهيل السيد علي العابد الرضا.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة،تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين ، فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة من الخارج ، للمساهمة في إعادة الإعمار ، وكذلك سوق العمل المحلي.

كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية ، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي ، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا ، حيث تم  التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة ، كونها ظاهرة عالمية ، وليبيا الأكثر تضررا منها ، باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وأكدت المنقوش الوزيرة في هذا الصدد ، أن حل هذه المشكلة أو الحد منها ، يكمن في ضرورة تكاثف جهود جميع الدول ، والمنظمات الدولية ، لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء ، وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش الكريم في دول المصدر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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