المنقوش تبحث مع وزيري العمل والثقافة مشاركة ليبيا بالأنشطة الخارجية

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، مع وزير العمل والتأهيل السيد علي العابد الرضا.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة،تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين ، فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة من الخارج ، للمساهمة في إعادة الإعمار ، وكذلك سوق العمل المحلي.

كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية ، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي ، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا ، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة ، كونها ظاهرة عالمية ، وليبيا الأكثر تضررا منها ، باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وأكدت المنقوش الوزيرة، أن حل هذه المشكلة أو الحد منها ، يكمن في ضرورة تكاثف جهود جميع الدول ، والمنظمات الدولية ، لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء ، وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش الكريم في دول المصدر.

والتقت المنقوش، بوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان.

وبحسب إيجاز صحفي، تم خلال اللقاء بحث واستعراض مجالات التعاون بين الوزارتين ، خاصة فيما يتعلق بمشاركة ليبيا في كافة المناشط الثقافية الخارجية لإبراز ما تتمتع به بلادنا من إرث تاريخي وثقافي للعالم ، وما تزخر به من مبدعين في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء ملف المراكز الثقافية ، وأهمية تسوية أوضاعها ، وتقنينها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

