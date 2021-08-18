رغم التحريم والتبديع..الليبيون يستمرون في الاحتفال بـ”العاشوراء”

أخبارليبيا24- خاص

ككل عام اتفق الليبيون على ألا يتفقوا وأصبحت عادة كعاداتهم حتى في المناسبات كعيد المولد النبوي والعاشوراء وغيرها، حيث يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صوراً من مختلف مدن ومناطق البلاد، محتفلين بعاشوراء وسط جدل كبير بين مؤيد ومعارض، ففي هذا اليوم يبدأ الليبيين طقوسهم بالصيام والاغتسال فيه، ولا يطبخن النساء سوى بعض البقوليات، ويقمن بتخضيب أيديهن بالحناء وتكحيل أعينهن وبناتهن الصغار بالكحل العربي، ومنهن أيضاً من يقمن باقتصاص جزء من شعورهن اعتقاداً منهن بأنهن لو فعلت هذه الطقوس فإنها ستزيد من طوله.

أما العائلات التي قاطعت الاحتفال بسبب رأي بعض المشايخ بغض النظر عمن يجيز هذه الطقوس أو يصنفها في مرتبة البدع أو حتى من يحرمها، يبقى ليوم عاشوراء خصوصيته في ليبيا لأنهم يعتبرونها عادة ومورث شعبي وصل إليهم بالتوارث، ووصل الأمر إلى نشر الصور عبر الميديا كنوع من التحدي والاحتفال.

تختلف الصور المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف المدن والمناطق بين شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد، كما تختلف العادات والموروث الثقافي بين عامة الناس بين الفول والحمص والبليلة التي تطهى بالقمح والحليب والزهر وتزين بالمكسرات والقرفة، وصور السليقة الحمراء التي تطهى بالقمح والقديد (اللحم المجفف)، وتختلف العادات أيضًا غرب البلاد وجنوبها؛ حيث يطبخ يوم ثمان العصبان ويوم تسوع يطبخ الكرسوع (أرجل الأغنام) ويوم عاشوراء يطبخ المنشورة (القديد) والدشيشة (الهريسة).

ويخرج الأطفال بفزان جنوب غرب ليبيا من منازلهم يحملون أكياس البلاستيك يجوبون فيها منازل الجيران، ويدخلون ليجدوا وعاءً كبيرًا به حلويات مختلفة (حلوى وبسكويت وشكولاته) يأخذون ما طاب لهم من قطع ويغادرون إلى منزل آخر حتى مغيب شمس، كما يحتفل آخرون بخروج الأطفال خلف شخص يرتدي زيًا متنكرًا ويتغنون بها، وفي العاصمة طرابلس يخرج الأطفال والشباب من أزقة الأحياء القديمة، ويتنقلون من بيت لآخر في أيام عاشوراء، مشكلين مجموعات للاحتفال والرقص والغناء والتنافس في إظهار الشيشباني الخاص به، الأكثر أناقة وجمالا، متحديا الفرق الأخرى بجمال “شيشبانيها” ورشاقته وخفته ومدى قدرة الفرقة المصاحبة على الرقص والغناء ولفت انتباه المشاهدين، وجعلهم يتبعونه من مكان إلى آخر، طالبين مزيداً من العروض الشيقة، ومتجهين من بيت لآخر، هاتفين صادحين بأغانيهم، مستمتعين برقصاتهم، مرددين «شيشباني يا باني»، فيتجه المشاهدون من أمام أبواب منازلهم إلى الداخل لجلب بعض النقود، أو الحمص أو الفول الذين يعدان رمزين من رموز الاحتفال بيوم عاشوراء.

الشيشباني طبعاً هو أحد شباب الحي الذين يجيدون الرقص والحركات الرشيقة المتناغمة، حيث يقوم هذا الراقص بلف جسمه كاملاً بألياف شجرة النخيل المتكاثرة بمدينة طرابلس، ويتم تزيينه بالقواقع البحرية والبرية وبعض التمور الخضراء والعقود المعدنية والورقية والنباتية مثبتة بخيوط تجعلها تتدلى، كما يرتدي عمامة وقناعاً من الألياف نفسها، حيث ينطلق الشيشباني تصاحب رقصاته أنغام وإيقاعات الطبلة، رفقة مجموعة من الشباب متجهين من منزل

“شيشباني ياباني ** هادا حال الشيباني، هادا حاله وأحواله ** ربي يقوي مزاله** شيشباني فوق حصان ** دبر يامولى الدكان ،شيشباني فوق جمل ** دبر يامولى المحل”، وعندما يحس الشيشباني بدخول صاحبة البيت لجلب بعض الهدايا، يصيح وهو ممدد على الأرض قائلا: “مشت تجيب أعطيها الصحة”، أما إذا لم تخرج صاحبة البيت أو تلكأت في تقديم العطايا، فإنه يصيح قائلا: “مشت تجيب كلاها الذيب”.