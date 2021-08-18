غنيوة يرفض توصية “5+5” بالانضمام للداخلية والمساس بميزانيته المالية المستقلة

أصدر ميليشيا ما يسمى “دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوة”، بيانًا وصفه بالهام، أكد خلاله على ضرورة عدم تجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها.
وجاء في نص بيان الجهاز، المنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية (5+5) والتي توجت بحل العديد من المشاكل العالقة من بينها فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين الشرق والغرب، نؤكد ونؤيد أيضا على ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والذي يؤكد على ضرورة أن لا تتجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها”، بحسب البيان.
وتابع؛ ” حيث تدخلت هذه اللجنة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة وهذا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية (5+5) حيث أن هذا العمل هو من اختصاص الحكومة ، إضافة إلى عدم ذكرها إعادة تنظيم القيادة العامة في الشرق لتكون من ضمن أجهزة الدولة العسكرية”، وفقًا لنص البيان.
وأردف البيان، “وتناست وتغافلت تمامًا عن ذلك، وكذلك تدخلها في تعيين وزير دفاع وهو اختصاص أصيل للحكومة بالتشاور مع المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب”، على حد ذكر البيان.
وختم البيان مطالبًا لجنة (5+5) “بالالتزام بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر ، وذلك ضماناً للحفاظ على وحدة الوطن وامنه واستقراره”، بحسب البيان.
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