غنيوة يرفض توصية “5+5” بالانضمام للداخلية والمساس بميزانيته المالية المستقلة

أصدر ميليشيا ما يسمى “دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوة”، بيانًا وصفه بالهام، أكد خلاله على ضرورة عدم تجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها.

وجاء في نص بيان الجهاز، المنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية (5+5) والتي توجت بحل العديد من المشاكل العالقة من بينها فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين الشرق والغرب، نؤكد ونؤيد أيضا على ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والذي يؤكد على ضرورة أن لا تتجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها”، بحسب البيان.

وتابع؛ ” حيث تدخلت هذه اللجنة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة وهذا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية (5+5) حيث أن هذا العمل هو من اختصاص الحكومة ، إضافة إلى عدم ذكرها إعادة تنظيم القيادة العامة في الشرق لتكون من ضمن أجهزة الدولة العسكرية”، وفقًا لنص البيان.

وأردف البيان، “وتناست وتغافلت تمامًا عن ذلك، وكذلك تدخلها في تعيين وزير دفاع وهو اختصاص أصيل للحكومة بالتشاور مع المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب”، على حد ذكر البيان.

وختم البيان مطالبًا لجنة (5+5) “بالالتزام بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر ، وذلك ضماناً للحفاظ على وحدة الوطن وامنه واستقراره”، بحسب البيان.

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