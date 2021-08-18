أوحيدة: مجلس النواب نفّذ أهم استحقاق بإصداره قانون انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، جبريل أوحيدة إن مجلس النواب بإصداره قانون انتخابات رئيس البلاد من الشعب مباشرة يكون قد أنجز أهم استحقاق لتنفيذ خارطة طريق الحوار السياسي التي تهدف لأيصال الليبيين إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام.

أوحيدة، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أضاف قائلًا: “في انتظار توصل منتدى الحوار إلى توافق حول القاعدة الدستورية ولكن يبدو أن ذلك غير ممكن وفي هذه الحالة قد يستطيع مجلس النواب إصدار قانون انتخابات برلمانية ايضا وفق تعديلات فبراير في الاعلان الدستوري، وحتى إن لم يحدث ذلك فأنتخاب الرئيس اذا ما تم بالنزاهة المطلوبة كفيل بتوحيد البلاد واستعادة سيادة الدولة ووحدة قرارها، وإلا فإن الأمر لن يستمر بعد 24 ديسمبر على ماهو عليه وفق مايتطلع له الدبيبة وحلفائه على نهج بقاء السراج لأكثر من 5 سنوات”.

وواصل قائلًا: “من المتوقع جدا اذا لم نصل إلى الانتخابات المنشودة فإن ليبيا ستدخل في منعطف جديد أخطر مايكون على وحدتها واستقرارها وربما هذا ماتعمل عليه بعض الأطراف”، وفق تعبيره.

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