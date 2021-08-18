وزير الإسكان يبحث تفعيل المشاريع المتعلقة بمنطقة الجبل الغربي

طرابلس 18 أغسطس 2021( وال) _ عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية السيد ” أبوبكر محمد الغاوي”، رفقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية السيد ” خالد محمد العبدلي، اجتماعاً مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة السيد ” صلاح الزوبيك”، وعميد بلدية غريان، وبعض رؤساء ومدراء الأجهزة والمكاتب بالجبل الغربي.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، تفعيل بعض المشاريع بالمنطقة ومن ضمنها مشاريع آبار المياه والصرف الصحي ومشاريع الطرق. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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