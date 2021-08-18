وزير الداخلية يبحث سير العمل في إدارة شؤون الفنية والإتصالات 

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال) _ بحث وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الأربعاء بمكتبه مع مدير إدارة شؤون الفنية والإتصالات “طارق السويح” سير العمل بالإدارة وآخر الأعمال المنجزة من قبل الإدارة في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية.

وتناول الاجتماع، الذي حضره رئيس مكتب الإدارة بالمنطقة الوسطى “محمود الحوتي”، المشاكل التي تواجه سير العمل وتذليلها بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الإدارة والعمل على مواكبة آخر التطورات في مجال الإتصال والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات التواصل بين كافة مكونات الوزارة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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