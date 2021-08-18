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السفير البريطاني يثني على خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أثنى سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة المقررة في 24 ديسمبر 2021، بحسب الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اللواء خالد مازن مع السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج قعيم، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، صلاح الدين بن سلمان.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي حضره أيضا رئيس القسم السياسي بالسفارة، جيمس تريند، بحث خلاله الجانبان آفاق التعاون الأمني وعدد من القضايات ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى وزير الداخلية اللواء خالد مازن من جهته ، على مجهودات التي قام بها السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون خلال فترة عمله في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

– السفير البريطاني يطلع على خطوات مؤسسة الاستثمار لتفادي الآثار السلبية على أصولها المجمدة
– الصديق الكبير يلتقي السفير البريطاني بعد ختام مهمته في ليبيا
– كارولاين هرندل سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا

من جانبه أكد السفير نيكولاس هوبتون لوزير الداخلية على أهمية التعاون بين الجانبين، مبديا استعداد الجانب البريطاني للتعاون مع الجانب الليبي في عدة مجالات. كما «أثنى السفير على الجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال الخطة التي وضعت من أجل تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة».

والتقى السفير البريطاني لدى ليبيا، أمس الثلاثاء، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وسيغادر السفير نيكولاس هوبتون منصبه على رأس السفارة البريطانية في ليبيا نهاية الشهر الجاري، وستخلفه السفيرة كارولاين هرندل، التي ستقود البعثة الدبلوماسية البريطانية اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وزراء الدبيبة يقسمون على حماية ثورة الفاتح..؟

    يقصد السفير خطة حماية سيف في الترشح ليس الانتخابات كما تقول بريطانيا … ولقد صدقوا في ذلك هؤلاء الطالحب لان خالد مازن من أنصار سيف الاسلام … لماذا لايقوم الرئيس الدبيبة بتغيرهم بوزراء جدد ينتمون لثورة 17 فبراير ولايعملون ضدها وضد ثوارها مع وكلائهم وهم :
    1- وزير الصحة الفاشل الذي ليس له هم سواء توفير جميع الامكانيات الطبية واللوجيستة لجيش ومناطق نفوذ حفتر بينما المستشفيات في المناطق الغربية خاوية على عروشها … ويشحت في اللقاحات من جميع دول العالم وخلط وجلط الجرعات لليبيين وبعدها يأتي ويصدر قرار بخلع رئيس المركز الوطني المكافحة الامراض تحت بند راب الصدع.
    2- وزير الداخلية الفاشل وكلاء وزارته زعيم عصابات التهريب يقومون بضم مديرية الشويرف الى الجفرة الواقعة تحت قبضة حفتر لحماية عصابات تخريب مياة النهر الصناعي من قبضة اللواء 444 تحقيقاً لرغبة المبروك سحبان الذي تربطة علاقة بوكيل وزارة الداخلية عن عائلة بن لأمين ويعمل على ضم مديرية مزدة لبني وليد عاصمة الطالحب .
    3- وزير العدل تعمل على أطلاق سراح جميع الطالحب القابعين في السجون رغم الجرائم التي ارتكبوها في حق المدنيين وتأتي وتقولك مصالحة وطنية وقامت بإعادة عمها أحد رجال الاستخبارات العسكرية واحد المقربين لعبدالله السنوسي من مصر الى طرابلس وتأتي وتقولك مصالحة وطنية في العلن في الخفاء يعملون ضد 17فبراير وجميع افراد عائلتهم مؤيدين لنظام القذافي.
    4- وزير الثقافة أحد أنصار سيف الاسلام ومؤيدة لنظام القذافي عائلتة وتعمل ضد 17 فبراير وقامت بخلع جميع انصار ثورة 17 فبراير من مناصبهم الادارية بحجة أنهم أتباع حسن ونيس الذي اصبح يظهر لها حتى النوم من شدة الخوف منه ومن انصاره وصار لدية فوبيا أسمها حسن ونيس حبيب على الكيلاني الذي امتلك عمارة بمدينة مصراتة تقدر 11 مليون دينار سرقة من ميزانيات الثقافة واصبحت تقلد المناصب مشرف على أستراحة نوري المسماري وغيرهم.
    5- وزير الخارجية تعمل وفق الخطة المصرية القذافية لأخراج تركيا ومرتزقتها بينما تحفاظ على وروسيا ومرتزقتها وتجد خاطبها موجه ضد 17فبراير وثوار 17 فبراير وكل من يدعم 17 فبراير بمباركة أمريكية وبنما على الخط الاخر يقوم رجال وحدة الاعمال القذرة التابعة لاحمد قذاف الدم المتغلغلين بكافة القطاعات الحكومية والخدمية التي تخص المواطن وحياته اليومية التي تعرف بتك يحرق كل شيء يعملون تخريب الكهرباء والمياة والسيولة واشعال الحروب ونهب وسرقة وسطو وقتل وخطف وتعطيل المرتبات بينما تجد موظف بالبرلمان أو الخارجية أو الرقابة أو المصارف أو القضاء والعدل يحمل درجة ثامنة يتقاضى مرتب بقيمة 14 الف دينار شهرياً بينما باقي الشعب يشرب المالح… بينما وزيرة الخارجية والعمل يعملان ليل نهار على أدخال العمالة المصرية أسترضاء لسيسي أوشكر لسيسي على دعم حفتر.
    أين النائب العام من حماية ثورة فبراير وثوارها ومن ممارسات هؤلاء الوزراء الفاسدين والفاشلين والذين يقومون بدعم حفتر وعقيلة وسيف وقذاف الدم وسحبان أمام أعين الليبيين … فالوقت الذي يجهز فيه حفتر وأنصار لهجوم كاسح وقوي بدعم روسي – مصري – اماراتي من أجل إعادة سيف لحكم ليبيا … يأتي ابوالاحلام الوردية ويضرب حقن تخذير لشعب … فالوقت نفسه ماعنداش باش يعالج طفل مريض لولاء الله ومملكة قطر وشيخها لكان الطفل في خبر كان … وثم يقوم بزيارته هو محافظ ليبيا ويقولون له الشيخ تميم تكفل بعلاج طيح الله اسعدك وسعد الليبيين اللي عابيني عليك بديرلهم انتخابات ياعليك شعب هرواك ومريض نفسي.

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