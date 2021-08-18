بعد لقائه وزير الدفاع التركي في أنقره.. الحداد: لجنة “5+5” انحرفت عن مسارها

أنتقد الفريق محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة، رسائل لجنة 5+5 العسكرية الأخيرة إلى المجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، التي طالبت فيها بتجميد الاتفاقيات مع تركيا وروسيا وهيكلة بعض المجموعات والأجهزة المسلحة، والإسراع بتعيين وزير للدفاع.
وقال الحداد في بيانه الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ونحن نقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، نتفاجاً بانحراف لجنة 5+5 عن مسارها المهني والفني المرسوم وتدخلها في الشؤون السياسية المناطة حصراً بالسلطة التنفيذية القائمة؛ هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى الوحيد وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها.
واستطرد الحداد، نستغرب خطوات هذه اللجنة وخطاباتها الأخيرة التي قد يفسرها الكثير من المهتمين بالشأن الوطني والسياسي بأن دورها أصبع كسلطة جديدة فوق السلطات الوطنية القائمة؛ نذكر من أهمها والتي طالت وخلقت جدلا كبيرا بين فئات عريضة من أبناء الشعب اللببي ومؤسساته؛ طلبها تعين وزير دفاع على الفور رغم أننا نعلم قصر المدة المتبقية وصعوبة الاتفاق على شخصية في هذا الزمن القصير؛ كما تناولت خطاباتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة وفقاً للتشريعات التي كان معمولاً بها في زمنها وأغفلت الجهود الكبيرة التي قامت بها بعضها في مكافحة الإرهاب والجريمة وساهمت في الاستقرار الأمني.
وأنهى الحداد بيانه قائلا، على ذلك وحتى نبدد المخاوف الناشئة عن هذه الخطابات فأننا نطلب من القائد الأعلى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع التدخل بوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي؛ وبأن يكون عملها مهنيا طبقاً لسياسات هذه السلطات القائمة.
يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاص مع تركيا وروسيا.
وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.
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