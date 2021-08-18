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انطلاق الندوة الصحفية الأولى حول انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت أمس الندوة الصحافية الأولى للجنة الوزارية المكلفة بدعم وتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والسفراء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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