انطلاق الندوة الصحفية الأولى حول انتخابات ديسمبر

انطلقت أمس الندوة الصحافية الأولى للجنة الوزارية المكلفة بدعم وتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والسفراء.
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قناة ليبيا
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