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ليبيا للجميع يثني على مخرجات اجتماعات 5+5

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أشاد تيار ليبيا للجميع وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمخرجات اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية التي حثت جميع الأطراف المعنية بتعبيد الطريق للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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