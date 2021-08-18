ليبيا للجميع يثني على مخرجات اجتماعات 5+5

أشاد تيار ليبيا للجميع وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمخرجات اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية التي حثت جميع الأطراف المعنية بتعبيد الطريق للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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