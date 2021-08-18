الجراري يلتقي قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة

التقى رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري، اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في القاهرة، كل من رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين، ومستشار شيخ الأزهر الأمين العام للمنظمة عبدالدائم نصير، ومدير إدارة الفروع الخارجية للمنظمة أحمد فوزي.

وتم خلال اللقاء، تقديم عرض مرئي لعمل المنظمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 حيث تم الإطلاع علي التقرير المفصل الذي شمل المحاضرات وورش العمل واللقاءات والخطب والدروس العلمية التي أقامتها مكاتب المنظمة داخل ليبيا.

من جانبه أعرب الشيخ أكرم الجراري عن خالص تقديره لجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الازهر اتجاه ليبيا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها من خلال تداخل الأفكار الهدامة والتي تسببت في سفك الدماء وزهق الأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة للدولة، وأشاد الجراري بقيادات المنظمة بجهود فرع ليبيا خلال الفترة الماضية من خلال فتح مكاتب للمنظمة وتوسع نشاطها المستمر والذي شمل المحاضرات والندوات العلمية ونشر الفكر المستنير بالمنهج الوسطي المعتدل بعيدًا عن أفكار التطرف والغلو والإرهاب.

يذكر أن للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا 13 مكتبًا موزعًا علي أغلب مناطق ليبيا وتم عرض إستراتيجية المنظمة على المدي القصير والبعيد. كما تم الإعلان عن استئناف الدورات التدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ وحفظة القرآن الكريم الي جانب المنح الدراسية المجانية لطلبة الكليات التطبيقية بجامعة الأزهر الشريف.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس فرع ليبيا الشيخ أكرم الجراري إشادات وخطابات شكر وتقدير لفضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية والمنظمة الليبية لقبائل الأشراف والمرابطين ومجالس البلديات مقدمين للأزهر الشريف الشكر والإمتنان على ما قدموه لليبيا وشعبها خلال السنوات الماضية.