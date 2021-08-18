عادات وتقاليد وادي عتبة في يوم عاشوراء

يقيم أهالي وادي عتبة يومي التاسع والعاشر من شهر محرم احتفالا بيوم عاشوراء ويحيون عادات وتقاليد متعلقة بأهالي وأطفال هذه المنطقة.
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قناة ليبيا
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