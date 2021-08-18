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عادات وتقاليد وادي عتبة في يوم عاشوراء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يقيم أهالي وادي عتبة يومي التاسع والعاشر من شهر محرم احتفالا بيوم عاشوراء ويحيون عادات وتقاليد متعلقة بأهالي وأطفال هذه المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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