مفوضية الانتخابات تنظم دورة تدريبية لمراقبة استحقاق 24 ديسمبر

انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 18 اغسطس 2021 فعاليات الدورة التدريبية في مجال (اعداد مدربي المراقبة الانتخابية)، تحت إشراف قسم التدريب والاجراءات بالمفوضية. وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

تسمر الدورة لمدة يومين والمستهدفين بحضورها موظفي مكاتب الادارة الانتخابية التابعة للمفوضية في مدن: طرابلس، بنغازي، سبها.

حضر برنامج الافتتاح مدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب عبد الباسط النفاتي، ورئيس قسم العمليات الخارجية د. عبد الغني دعبوب.

الدورة تهدف الي التعريف بمفهوم المراقبة على الانتخابات وتمكين المتدربين من معرفة اهمية المراقبة، تضمن برنامج الجلسة الأولى معلومات تعريفية عن اهداف الدورة ومفهوم الادارة الانتخابية واجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية مفهوم وانواع المراقبة وواجبات المراقب وحقوقه.

وأوضح رئيس قسم العمليات الخارجية د. عبد الغني دعبوب ان هذه الدورة هي الاولى في مشروع المفوضية التدريبي الذي يستهدف تدريب مراقبي العملية الانتخابية في ليبيا. واضاف ان المفوضية لديها خطة متكاملة لتدريب المراقبين عبر مكاتبهم في مدن طرابلس، وبنغازي، سبها، على ان تتولي هذه المكاتب تدريب المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المسجلة في المفوضية.

في ختام الدورة سيكون الموظف ملم بعملية مراقبة الانتخابات وقادر على اعداد تقارير شاملة لكل مراحل العملية الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي عل انجاح الانتخابات.