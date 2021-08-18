قلق دولي.. “مجلس الأمن” يحذّر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن بالغ قلقه، إزاء تأثير الصراع في ليبيا على البلدان المجاورة، لا سيما في منطقة الساحل، داعيًا إلى زيادة الدعم الدولي والتعاون الإقليمي؛ لمعالجة النقل غير المشروع للأسلحة، وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

المجلس، في بيانٍ أصدره الثلاثاء، بإجماع “15 دولة”؛ حثَّ المجتمع الدولي على “المزيد من الدعم والتعاون الإقليمي والتنسيق بين ليبيا ودول الجوار في منطقة الساحل ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمواجهة حدوث المزيد من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وصوّت مجلس الأمن، مؤخرًا، على مشروع قرار يتناول دعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويتضمن المشروع اقتراحًا من الأمين العام بنشر 60 مراقبًا دوليًا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ويحثّ المجلس، الدول على دعم تنفيذ اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون تأخير.

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