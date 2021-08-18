الناظوري يجتمع باللجنة المكلفة بتفقد المناطق العسكرية

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اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الاركان العامة بالرجمة، مع اللجنة المكلفة بالمرور على المناطق العسكرية من أجل التفتيش والمتابعة والتقييم.

وأوضح، المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، أن اللجنة عرضت حلال الاجتماع ما توصلت إليه بخصوص الأعمال المكلفة بها.

وأنهى الناظوري، برفقة أعضاء اللجنة العسكرية، جولة ميدانية استمر لأيام بمناطق الجنوب الغربي لليبيا، وكذلك جولة في سرت، حيث تفقدت اللجنة الوضع العسكري بتلك المناطق ومدى جاهزية المعسكرات والاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد.

وقد أجرى الناظوري، خلال الزيارات، العديد من الاجتماعات منها العسكري والأمني والاجتماعي، وذلك للوقوف على كل الجوانب الحياتية بتلك المناطق.