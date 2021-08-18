النجدة بنغازي تلقي القبض على شخصين يقومان بسرقة المنازل

بنغزي 18 أغسطس 2021 (وال) _ تمكنت وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغازي، من إلقاء القبض على شخصين مُتلبسين لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالمدينة.

وبحسب مكتب الإعلام بوحدة التحري، فأن أثناء قيام أفراد الوحدة بواجبها، تلقت بلاغاً من أحد الجيران يُفيد بقيام شخصين بسرقة أحد المنازل بمنطقة السيدة عائشة، و تم على الفور التحرك للمكان بإرشاد الجيران.

وتابع المكتب، تم التعرف على المسروقات والقبض على الشخصين مُتلبسين بحوزته مبلغ مالي وقدره (110,000ألف د.ل)، كما ضُبطت بحوزته مجوهرات ذهبية مسروقة من المنزل.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم إسترجاع كامل المسروقات في نفس اليوم وتسليم المتهمين إلى النيابة المُختصة التي تولت التحقيق في الأمر. (وال _ بنغازي) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال