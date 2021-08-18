النجدة بنغازي تلقي القبض على شخصين يقومان بسرقة المنازل

بنغزي 18 أغسطس 2021 (وال) _ تمكنت وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بنغازي، من إلقاء القبض على شخصين مُتلبسين لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالمدينة.
وبحسب مكتب الإعلام بوحدة التحري، فأن أثناء قيام أفراد الوحدة بواجبها، تلقت بلاغاً من أحد الجيران يُفيد بقيام شخصين بسرقة أحد المنازل بمنطقة السيدة عائشة، و تم على الفور التحرك للمكان بإرشاد الجيران.
وتابع المكتب، تم التعرف على المسروقات والقبض على الشخصين مُتلبسين بحوزته مبلغ مالي وقدره (110,000ألف د.ل)، كما ضُبطت بحوزته مجوهرات ذهبية مسروقة من المنزل.
وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم إسترجاع كامل المسروقات في نفس اليوم وتسليم المتهمين إلى النيابة المُختصة التي تولت التحقيق في الأمر. (وال _ بنغازي) ب خ / ه ع
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