صندوق الإنماء يبحث مشكلات شركته القابضة للاستثمارات ويستعرض موقفها المالي

عقد مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي صباح اليوم الأربعاء إجتماعاً بمجلس الإدارة والمدير العام وهيئة المراقبة لشركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمية القابضة.

الإجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس وعدد من مدراء الإدارات بالصندوق خصص لإستعراض نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وقد استعرض مجلس إدارة الشركة التقرير خلال الفترة الماضية والذي تضمن المشاكل والصعوبات التي تواجه عدد من المصانع وخطوط الإنتاج، كما تم استعراض الموقف المالي للشركة بالتفصيل.

وقد خلص الإجتماع إلى ضرورة دراسة وضع الشركة الحالي من خلال فريق عمل سيشكل بالخصوص نظراً للصعوبات التي تواجه عدد من الشركات التابعة لها لأجل معالجتها ووضع حلول لها.