شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا تصل إلى ليبيا

أخبارليبيا24

وصلت إلى ليبيا دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، حيث ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح.

وأوضح، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، الأربعاء لأخبار ليبيا24، إجمالي ما وصل من الدفعة الجديدة هو 240 ألف جرعة.

وقال سميو، إن 40 ألف جرعة من اللقاح وصلت عن طريق مالطا، بينما 200 ألف جرعة وصلت عن طريق اليونان.

وأكد سميو، أن هذه الشحنة ستعطى كجرعة ثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى فور الإفراج عنها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.