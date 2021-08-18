السفير المالطي:  تبرعنا بـ 40 ألف جرعة لقاح كورونا لنؤكد دعمنا لليبيا

قالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، لقد وصلت يوم أمس إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، طائرة تحمل أكثر من 40 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وكذلك 40 ألف اختبارٍ تشخيصيٍّ سريع قائم على المستضدات تبرعت بها مالطا.

وتابعت في بيان لها اليوم الأربعاء، تولت وحدة المشتريات والإمدادات المركزية بوزارة الصحة المالطية إدارة تسليم هذه الإمدادات الأساسية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية.

وقال السفير المالطي في ليبيا، تشارلز صليبا: «إن التبرع بلقاحات كورونا ومجموعات أدوات الاختبار التشخيصي السريع المستندة إلى المستضدات، التي وصلت اليوم، تؤكد دعم مالطا لليبيا وشعبها. فنأمل أن يُسهم هذا التبرع في تعزيز الجهود الوطنية للتغلب على جائحة كوفيد-19».

فيما قالت إليزابيث هوف، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: «لقد أكدت منظمة الصحة العالمية مرارًا أن الإتاحة المُنصِفة للقاحات المأمونة والفعالة أمر بالغ الأهمية للقضاء على كوفيد-19، فلن يكون أحد في مأمن من الخطر حتى ينعم الجميع بالأمان. ولا يسعنا إلا أن نُعرب عن امتناننا الشديد لحكومة مالطا على تضامنها معنا».

وتابع بيان المنظمة، تضطلع ليبيا حاليًّا بإطلاق حملتها الوطنية للتطعيم ضد مرض كوفيد-19. فحتى نهاية يوليو 2021، تلقت ليبيا أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من مصادر مختلفة، وحتى الآن، حصل أكثر من نصف مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح في البلد