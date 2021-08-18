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منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالبت مصلحة الطيران المدني شركات الطيران العاملة في ليبيا بوقف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل «إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل صادرة بناء على موافقة من وزارة العمل والتأهيل».

وشدَّد رئيس مصلحة الطيران المدني في رسالة وجهها إلى مديري العموم بشركات الطيران العاملة في ليبيا، أمس الثلاثاء، على ضرورة الالتزام والتقيد بالعمل وفقًا لما ورد بكتاب وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي رقم (260/38/102) المؤرخ في 12 أغسطس الجاري الذي أشار فيه إلى كتاب الوزير المتعلق بهذا الإجراء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • منظمة الاتحاد الهوروبي والهاربتت في هيل مانيا ـ سرقت بعض ايرادات النفط الليبي ـ وشحنت سيارات لنساء قردةة أستراليا ـ
    ف على ذلك ـ بوابات ااشرطة العسكرية ـ ومراقبة الهويات والصندوق الخلفي للسيارة . مع شاحنات عسكرية شرعية تتبع للبوبات الأمن الليبي.المسلح.<<

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