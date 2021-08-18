الخبولي: المرافق الصحية باشرت في تسلّم الأمصال المضادة لسم العقارب

ليبيا – قال مدير جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي إن المرافق الصحية باشرت في تسلّم الأمصال المضادة لسم العقارب بعد الإفراج عنها من مركز الرقابة على الأدوية.

الخبولي وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، أكد أنه لا صحة لما يتداول بشأن الكميات المستحقة لكل مصاب بلدغ العقارب، لأن هذا يحدده الطبيب المعالج وتحت رقابته، وهو من يحدد الكمية المطلوبة.

وأكد الخبولي أن الأمصال تورد عبر جهاز الإمداد الطبي، ووفق المتعارف عليه هي حكر على الجهاز، وما يرد للشركات الخاصة قد يكون حاصلًا على إذن إفراج من الرقابة على الأدوية.

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