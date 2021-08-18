المنصوري: نتجهز لفتح منفذ رأس جدير غدًا الخميس

ليبيا – قال مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري إن مكتب الرعاية يتجهز لفتح منفذ رأس جدير غدًا الخميس، متوقعًا أن تكون البداية للحركة التجارية بعد التسهيلات المتاحة أمام الحالات الإنسانية والمرضى التي لم تتوقف.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن المنفذ يعاني عدم توفر شركة نظافة ما تسبّب في تراكم النفايات، لافتًا إلى أن فكرة الاعتماد على المنفذ في إجراء التحاليل، تخلق الفوضى وتؤخر المسافرين وتعرقل الحركة.

واختتم المنصوري تصريحه بالقول: “لدينا طرق بديلة يمكن العمل بها إلى حين الانتهاء من تشغيل المعمل الخاص بالمنفذ، من خلال الشركة الموردة وتدريب كادر للعمل به، منها تأخير المشتبه في إصابتهم أو من تظهر عليهم علامات مرضية بعض الوقت إلى حين ظهور نتائج التحاليل، ومن ثَمّ اتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات”.

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