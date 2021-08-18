المجاهرة بالأمن.. محور اجتماع وزير الداخلية مع رئيس شرطة النجدة ببنغازي

تركز الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية “خالد مازن” مع رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي “جمال العمامي” بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية “فرج اقعيم” حول سير العمل بالقسم والجهود التي يقوم بها أعضاءه بالمجاهرة بالأمن واستقبال البلاغات للحفاظ على الأمن بالشارع العام.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تواجه القسم وتذليلها بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات باعتبار أن القسم من أهم الأقسام بمديريات الأمن وذلك من خلال تعامله المباشر مع المواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية حول سير العمل والجهود التي يقوم بها القسم في المحافظة على الأمن بالشارع العام من خلال التمركزات والدوريات الأمنية على مدار الأربعة وعشرون ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين.