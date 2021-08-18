الكيلاني تبحث مشاكل المرضى الليبيين في القاهرة

ليبيا – بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء بمقر السفارة الليبية بمصر مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد مصباح عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشؤون الإنسانية والاجتماعية للجالية الليبية بالساحة المصرية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية العديد من القضايا المرتبطة بما تحتاجه الجالية الليبية في مصر من اهتمامات ومساعدات.

كما تم تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات في هذا الشأن، ومن ضمنها المشاكل التي تواجهها الليبيات المتزوجات من مصريين، والتطرق لمشكلة المرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج بمصر، وما يحتاجونه من دعم نفسي واجتماعي أثناء تلقيهم العلاج.

وفي ذات السياق، تم التطرق الى ملف أطفال طيف التوحد من الليبيين المتواجدين بالشقيقة مصر، ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ودراسة إمكانية توطين تقديم خدمة الرعاية لهم محليًا، وبالنظر الى العدد الكبير للجالية الليبية بمصر تم التنويه الى أهمية وجود ملحق اجتماعي بالسفارة الليبية بالقاهرة تعهد إليه مهمة التواصل مع أبناء الجالية وتقديم يد العون والمساعدة لهم في كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية التي يتعرضون لها، شأنهم في ذلك شأن الليبيين المتواجدين داخل البلاد.

بدوره، أكد الكيلاني على أهمية التواصل المستمر مع السفارة الليبية بالقاهرة؛ بغية التعاون المشترك من أجل حلحلة المشاكل التي تواجهها الجالية والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارة.

وفي ختام اللقاء شكرت الوزيرة طاقم السفارة على حسن الاستقبال مثمنة جهودهم المبذولة في سبيل خدمة المواطن الليبي، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم قدمت بعدها القائم بأعمال السفارة الليبية درع الوزارة.

هذا وحضر اللقاء كل من مستشاري الوزارة كل من علي فرج المستشار الاجتماعي بالوزارة، وعمر الكوحة مستشار الوزيرة ومدير إدارة الإعلام بالوزارة طارق المهدي و مستشار السفارة والملحق الصحي بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية