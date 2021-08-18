فتح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج والمفوضية تؤكد جاهزيتها لما بعد إصدار القوانين الانتخابية

فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، منظومة تسجيل الناخبين في خارج ليبيا، وذلك على تمام الساعة السادسة مساء، بعد إقفال منظومة التسجيل من داخل البلاد أمس الثلاثاء. مؤكدة جاهزيته لمرحلة ما بعد إصدار قوانين الانتخابات.

وحددت المفوضية شروط تسجيل الناخبين في الخارج في «أن يكون ليبي الجنسية، ويتمتع بالأهلية القانونية، وأن يكون قد اتم سن (18 سنة) من عمره يوم التقدم للتسجيل، وأن يكون حاملا للرقم الوطني».

وعقددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الثلاثاء، مؤتمر صحفيا، بمركزها الإعلامي، حضره رئيس مجلس الإدارة عماد السايح، وأعضاء المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مرده والمدير العام للمفوضية يحيى الجديد، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، بحسب ما نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

أكثر من مليونين و830 ألف ناخب داخل ليبيا

وأكد عضو مجلس إدارة المفوضية، عبدالحكيم الشعاب على استقلالية المفوضية التي قال إنها «حافظت على مكانتها بمنأى عن أي تدخل يمس بحياديتها»، منوهاً إلى أن «الاستقلالية تبقى ناقصة ما لم تدعم بالمشاركة الواسعة للمواطنين وممارسة حقهم في الانتخاب».

وذكر الشعاب أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في داخل ليبيا «بلغ حتى موعد انعقاد المؤتمر الصحفي (2.830.971) ناخباً وناخبةً».

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ونوه رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السايح، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أن التسجيل في منظومة الناخبين بالخارج سيستمر إلى 17 سبتمبر القادم.

المفوضية تنتظر القوانين لإتمام الاستحقاق الانتخابي

وقال السايح إن «المفوضية لديها خطط ومقترحات مطروحة الآن لكي يتمكن أكبر عدد من الناخبين خارج الوطن من المساهمة في هذه المرحلة»، متوقعا أن يكون الإقبال «كبيراَعلى صناديق الاقتراع خاصة إذا كانت الانتخابات القادمة رئاسية وبرلمانية».

كما أكد السايح أن «المفوضية أتمت من جانبها كل الاستعدادات»، وأنها «في انتظار استلام القوانين والتشريعات الانتخابية بعد الاتفاق عليها من كل الأطراف السياسية في ليبيا لكي تباشر إتمام مهام الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر».

وقدم رئيس قسم البرمجة بالمفوضية المهندس فيصل رحيل خلال المؤتمر، عرضاً توضيحياً حول إحصائيات التسجيل بالداخل، وآلية التسجيل بالخارج، واستعدادات مركز الاتصال والمساعدة لاستقبال أسئلة المواطنين حول التعامل مع منظومة التسجيل بالخارج.

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