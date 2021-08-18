محطة الزاوية تُمهّد لدخول 195 “ميجاوات” للشبكة العامة للكهرباء

باشرت فرق الصيانة الطارئة بالشركة العامة للكهرباء، أعمال العمرة للوحدة الخامسة بمحطة الزاوية المزدوجة، الخارجة عن العمل منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول عن الصيانة، في تصريحات نشرتها “العامة للكهرباء”، اليوم الأربعاء: إنَّ نسبة الإنجاز الكلي لصيانة المحطة، بلغت 70%، وسيتم الانتهاء من عمليات التركيب والإجراءات اللازمة لتشغيلها خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف: القدرة التشغيلية للوحدة الخامسة ستصل إلى 150 “ميجاوات”، ومن المرجح أن تُضاف إليها وحدة توليد بخارية بقدرة 45 “ميجاوات”، وبذلك تكون الإضافة الكلية للشبكة العامة ما قيمته 195 “ميجاوات”.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق من اليوم، دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي إلى الشبكة العامة بقدرة 100 “ميجاوات”، ودخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس بقدرة مركبة وصلت إلى 160 “ميجاوات”؛ وذلك وفقًا للمعلومات الصادرة من الشركة خلال الـ48 ساعة الماضية.

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