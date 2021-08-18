أبو جناح لوفد بئر غني: سأصدر تعليمات لوزير الثروة المائية لحفر أبار مياه بالمنطقة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، في مكتبه بطرابلس، عدد من أهالي منطقة بئر غني ببلدية الأصابعة، لبحث مشاكلهم واحتياجاتهم.

وناقش الحضور العديد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة، من بينها انقطاع المياه منذ 2016، وأزمة مياه الصرف الصحي، وسوء الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها.

وناشد وفد أهالي بئر غني أبوجناح بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع المنطقة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية، مثمنين الجهود التي يبذلها نائب رئيس الحكومة من أجل الاطلاع على أوضاع معظم المدن والمناطق الليبية وتوفير احتياجاتها.

من جهته، أشار أبوجناح إلى أنه سيصدر تعليماته العاجلة لوزير الثروة المائية لحفر آبار مياه في المنطقة المهددة بالجفاف، وأنه سيخاطب وزير الصحة لإنشاء مرفق صحي بها واستكمال المرافق المتوقفة منها وتوفير الأدوية والمواد والمعدات الطبية اللازمة.

كما أكد نائب رئيس الحكومة أنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لاختيار ممثلا عن المنطقة، إضافة إلى مخاطبة الشركة العامة للكهرباء لصيانة خطوط الكهرباء المتهالكة للتخفيف من معاناة أهالي منطقة بئر غني.

يشار إلى أن عدد سكان منطقة بئر غني الواقعة بالقرب من مدينة الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، يقدر بنحو 3 آلاف نسمة.

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