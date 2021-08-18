“الطيران المدني “:منع دخول العاملين الأجانب جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل

طالبت مصلحة الطيران المدني شركات الطيران العاملة في ليبيا، بوقف قبول المسافرين على متن الرحلات القاصدة ليبيا لغرض العمل إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل صادرة بناء على موافقة من وزارة العمل والتأهيل.

وشدَّد رئيس مصلحة الطيران المدني في رسالة وجهها إلى مديري العموم بشركات الطيران العاملة في ليبيا، أمس الثلاثاء، على ضرورة الالتزام والتقيد بالعمل وفقًا لما ورد بكتاب وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي رقم (260/38/102) المؤرخ في 12 أغسطس الجاري الذي أشار فيه إلى كتاب الوزير المتعلق بهذا الإجراء.