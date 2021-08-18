عماد البناني: حزبنا يستعد لـ”الانطلاقة الخارجية”.. قريباً

أجرى رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – “عماد البناني” صحبة نائبه “شكري الخوجة” والمدير التنفيذي للحزب “عادل أبو قرين” لقاء مفتوحا، الثلاثاء، مع رؤساء فروع الحزب، وعدد من أعضائه.

تناول البناني، خلال اللقاء، بحسب بيانه، مسار الحزب خلال هذه الفترة المهمة، وتصورات المرحلة القادمة، والاستعداد للانطلاقة الخارجية، بعد استكمال البيت الداخلي، بتكوين المكتب التنفيذي بكل أعضائه ودوائره، معلنا أن السبت المقبل هو موعد الاجتماع الأول للهيئة العليا للحزب.

وأكد البناني، على ضرورة تفاعل كل الفروع والأعضاء مع الانطلاقة الخارجية في القضايا السياسية وبرامج الحزب المتعلقة بالدوائر المحلية والإقليمية والدولية، مشددا على أهمية العمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، ومد جسور التوافق والتواصل مع التيارات والشخصيات الوطنية؛ للخروج بالبلاد من مآزقها الحالية، وفق قوله.