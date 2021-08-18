“المدعي العسكري”: دفعة “بركان الغضب” أصبحوا “ضباطاً” وسيكونوا أساساً لـ”الجيش”

استقبل المدعي العام العسكري طرابلس صباح اليوم الأربعاء بمكتبه عدد من ضباط دفعة “بركان الغضب 51” والذين تم تنسيبهم للعمل بمكتب المدعي العام العسكري و النيابات التابع له.

وبحسب بيانه، ألقى المدعي العام العسكري كلمة هنأ في مستهلها الضباط متمنيا لهم التوفيق في أداء الأمانة والمهام التي سيوكلون إليها، وأضاف بأنه سيتم تدريبهم وتهيئتهم ليتولوا المهام الموكلة إليهم وأكد عليهم بتطبيق القانون و داعياً الله عز وجل أن يبارك لهم وأهلهم وذويهم و أن يجعلهم أساساً لجيشنا الليبي و دخرا لهذا الوطن، فيما أكد الحاضرون على إلتزامهم بواجباتهم أمام الله والقانون، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، يأتي ذلك تزامناً مع تخريج أكثر من 400 منتسب من مختلف المناطق الليبية دفعة بركان الغضب ( 51 ) القوة المساندة بكلية الدفاع الجوي مصراتة و دخولهم رسمياً إلى المؤسسة العسكرية و أصبحوا ضباطاً بالجيش الليبي و اقسموا بعدم خيانة الوطن و المحافظة عليه و الدفاع عنه وبناء دولة القانون، وفق قوله.