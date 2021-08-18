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بنغازي: استمرار إزالة المباني المتضررة من الحرب على الإرهاب

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت بلدية بنغازي الأربعاء في إزالة المباني المدمرة والمتضررة؛ جراء الحرب على الإرهاب بمناطق الصابري واخريبيش ووسط البلاد.

وتتم عمليات الإزالة التي هي من ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، بمتابعة أفراد من الهندسة العسكرية للمواقع المستهدفة؛ للتأكد من خلوها من الألغام ومخلفات الحرب التي شهدتها تلك المناطق.

وشهدت بلدية بنغازي بداية من شهر أغسطس الجاري عمليات إزالة للمباني، شملت إزالة مدرسة يوسف بورحيل، إلى جانب إزالة مبنى مصلحة الجمارك الواقعتين بمنطقة وسط البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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