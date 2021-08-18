السفير البريطاني لوزير الداخلية: بلادنا على استعداد للتعاون بمختلف المجالات

بحث وزير الداخلية “خالد مازن” مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “نيكولاس هوبتن” آفاق التعاون الأمني المشترك، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج اقعيم” ومدير ادارة العلاقات والتعاون “صلاح الدين بن سليمان”.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تطرق الاجتماع، الذي عقد اليوم بديوان الوزارة بحضور رئيس القسم السياسي بالسفارة “جيمس تريند”، إلى مناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد أثني الوزير على مجهودات التي يقوم بها السفير خلال فترة عمله بدولة ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد السفير البريطاني على أهمية التعاون بين الجانبين، موضحاً أن الجانب البريطاني مستعد للتعاون مع الجانب الليبي في عدة مجالات، كما أثنى السفير على المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال الخطة التي وضعت من أجل تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.