الخارجية الروسية: محادثات بين لافروف والمنقوش غدًا في موسكو

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، غدًا الخميس، في موسكو، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “يناقش الوزيران الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين”.

وأضاف البيان أن “الخارجية الروسية تعتبر زيارة المنقوش المرتقبة لموسكو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البناء”، متابعا أن موسكو ترى إمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري مع ليبيا.

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