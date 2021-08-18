الحكومة تؤكد استعدادها لأي التزامات متعلقة بالانتخابات دون الحاجة لتلقي دعم خارجي

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أكد رئيس حكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة على استعداد تام لأي التزامات أو مصاريف تحتاجها المفوضية العليا للانتخابات فيما يتعلق بالتجهيز للانتخابات نهاية هذا العام.

ووجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، خطابًا إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، يؤكد فيه استعداد الحكومة لأي التزامات أو مصاريف تحتاجها المفوضية، فيما يخص التجهيز للانتخابات.

وأكد الوزير، في الخطاب، على أن الأمر لا يتطلب تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية لإنجاز الاستحقاق الوطني.