ليبيا الان

البيوضي: إذا اندلعت الحرب مجدداً فإن الدبيبة سيتحمل المسؤولية المباشرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد المحلل السياسي الليبي، سليمان البيوضي، على “ضرورة تعيين وزير للدفاع خاصة وأنه واللجنة العسكرية يمثلان القوى الفاعلة على الأرض ويعملون على إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية”.

وأوضح في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك الروسية” أن “المسار العسكري طويل وشائك”، والدعوة إلى تعيين وزير دفاع “تستند إلى واقع العمليات على الأرض إضافة إلى الأخطاء التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية وهي ماضية في عرقلة المسار الانتخابي”.

وقال إنه “إذا تورطت ليبيا في الحرب مجددا فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة يتحمل المسؤولية المباشرة لأنه لم يتخذ أي خطوة إجرائية حقيقية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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