“الشؤون الاجتماعية”: بروتوكول تعاون مع مصر بمجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني، الأربعاء، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج في القاهرة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، الأربعاء، اتفقت الوزيرتان على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض “ديارنا” للأسر المنتجة في ليبيا بهدف فتح سوق جديد للأسر المنتجة المصرية..

كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشئون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أكد الطرفان حرصهما على تحفيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدين

وبحسب البيان، تناول الاجتماع استعراض طبيعة عمل الوزارتين في مصر وليبيا وبحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادي والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والجهود الموجهة لذوي الإعاقة وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد، وذلك بهدف تبادل الخبرات في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات في هذه القطاعات في البلدين.

وأكدت القباج حرص الوزارة على تعزيز الشراكة ومجالات التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية، إيمانا بأهمية دور مصر الاستراتيجي في الإقليم، كما تحدثت الوزيرة عن فرص التعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع مركز الدراسات الاجتماعية في ليبيا.

من جانبها، بينت وفاء الكيلاني أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية الليبية على دعم أواصر التعاون الثنائي القائم بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة..

وأكدت الوزيرة الليبية أن منظومة التشريعات الليبية قد أولت اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين مما ساهم إلى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية.

الشؤون الاجتماعية الليبية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.

وأعربت عن تطلع قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا لتعزيز التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكافة الشرائح والفئات المستفيدة.